Guangdong Tannery Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktie von Namyue weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,15%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Namyue derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Namyue mit einem Wert von 167,04 deutlich höher als das Branchenmittel von 32,45, was zu einer Überbewertung des Unternehmens führt und zu einer weiteren negativen Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Namyue ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsumfragen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Namyue-Aktie insgesamt eine negative Bewertung und wird derzeit nicht empfohlen.