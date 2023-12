Guangdong Tannery Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Namyue liegt bei 87,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 63 für die Namyue. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation angesehen und mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Namyue daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Namyue mit -23,08 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,08 Prozent, wobei die Namyue mit 47,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Namyue ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Namyue mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (6,16 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger. Die Differenz beträgt 6,16 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Namyue derzeit bei 167. Das bedeutet, dass die Börse 167,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Namyue zahlt, was 379 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt derzeit bei 34. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Namyue auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.