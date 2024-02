Guangdong Tannery Aktie: Bloß aufpassen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Namyue eine Rendite von -35,94 Prozent, was 32,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,83 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 5,21 Prozent, und Namyue liegt aktuell 41,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Namyue eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bei den Anlegern in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Namyue. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Namyue liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" aufgrund dieses Gesamtbildes.