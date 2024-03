Guangdong Silver Age Science Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Guangdong Silver Age Sci & Tech hat in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Performance von -15,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalienbranche, die im Durchschnitt um -20,67 Prozent gefallen sind, hat das Unternehmen eine Outperformance von +5,66 Prozent gezeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 Prozent, was 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Silver Age Sci & Tech liegt bei 69, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie erhöht ist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Guangdong Silver Age Sci & Tech daher als "Gut"-Wert bewertet.

