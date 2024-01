Guangdong Silver Age Science Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Guangdong Silver Age Sci & Tech jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Guangdong Silver Age Sci & Tech. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Guangdong Silver Age Sci & Tech als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,23 und ein Wert für den RSI25 von 46,34. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" ergibt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Guangdong Silver Age Sci & Tech derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche von 1,94 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Silver Age Sci & Tech liegt bei 85, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Guangdong Silver Age Science kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Guangdong Silver Age Science jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangdong Silver Age Science-Analyse.

Guangdong Silver Age Science: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...