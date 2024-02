Guangdong Silver Age Science Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Guangdong Silver Age Sci & Tech-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 20, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Guangdong Silver Age Sci & Tech-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -33,8 Prozent erzielt, was 8,82 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -24,98 Prozent, und die Guangdong Silver Age Sci & Tech-Aktie liegt aktuell 8,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Guangdong Silver Age Sci & Tech beträgt 57, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 0 in der Branche "Chemikalien". Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die Aktie. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie war ebenfalls im normalen Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Sollten Guangdong Silver Age Science Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Guangdong Silver Age Science jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangdong Silver Age Science-Analyse.

Guangdong Silver Age Science: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...