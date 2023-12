Guangdong Silver Age Science Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Aktivität und Stimmungsänderung bei Guangdong Silver Age Sci & Tech wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Guangdong Silver Age Sci & Tech liegt bei 59,52, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, kommt zu dem Ergebnis einer neutralen Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Guangdong Silver Age Sci & Tech sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau wie der aktuelle Schlusskurs befindet. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Guangdong Silver Age Sci & Tech auf der Grundlage verschiedener Indikatoren.

Guangdong Silver Age Science kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Guangdong Silver Age Science jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangdong Silver Age Science-Analyse.

Guangdong Silver Age Science: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...