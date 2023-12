Guangdong Shirongzhaoye Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guangdong Shirongzhaoye. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Shirongzhaoye-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Die Abweichung liegt bei -2,4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +1,09 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Guangdong Shirongzhaoye wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Die Aktie erhält auf dieser Basis insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Guangdong Shirongzhaoye in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als durchschnittlich bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.