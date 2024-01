Guangdong Shirongzhaoye Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Guangdong Shirongzhaoye in den letzten 7 Tagen überkauft sind, mit einem RSI von 72,73, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 63, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher auch als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,61 CNH, während der aktuelle Kurs 6,17 CNH beträgt, was zu einer negativen Bewertung von -6,66 Prozent führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 6,46 CNH und führt zu einer neutralen Bewertung von -4,49 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen der Stimmung, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysefaktoren eine eher neutrale Bewertung für die Aktie von Guangdong Shirongzhaoye.