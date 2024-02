Guangdong Shirongzhaoye Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den letzten Wochen gab es bei Guangdong Shirongzhaoye keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Guangdong Shirongzhaoye daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger haben in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv über Guangdong Shirongzhaoye in den sozialen Medien berichtet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Kurs von Guangdong Shirongzhaoye mit 4,4 CNH als -27,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -32,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guangdong Shirongzhaoye liegt bei 83,91, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 70,56, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Guangdong Shirongzhaoye aufgrund der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.