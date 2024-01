Guangdong Shirongzhaoye Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Aktie von Guangdong Shirongzhaoye wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangdong Shirongzhaoye derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,62 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,16 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,95 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Wert, da der GD50 bei 6,48 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,94 Prozent entspricht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen weniger Beachtung als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Guangdong Shirongzhaoye-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 58 liegt und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 64,71 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Guangdong Shirongzhaoye-Aktie.