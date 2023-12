Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Äußerungen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Guangdong Shenglu Telecommunication Tech gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech bei 36. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Guangdong Shenglu Telecommunication Tech derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Kommunikationsausrüstungsbranche. Dieser Unterschied beträgt 1,02 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,02 %), was zur Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -13,03 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Guangdong Shenglu Telecommunication Tech um 26,76 Prozent unter dem Durchschnitt (13,73 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 19,49 Prozent, was bedeutet, dass Guangdong Shenglu Telecommunication Tech derzeit um 32,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.