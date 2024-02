Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,33 Prozent erzielt, was 3,31 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,02 Prozent) der Branche "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -9,72 Prozent, und Guangdong Shenglu Telecommunication Tech liegt aktuell 8,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 57,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 71,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überkauft ist und somit abweichend als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weist kaum Änderungen auf. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Shenglu Telecommunication Tech mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,29% auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.