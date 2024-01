Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Guangdong Shenglu Telecommunication Tech-Aktie hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent erzielt, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen unrentabel und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis schlecht abschneidet. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,11 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,32 CNH liegt, was eine Abweichung von -19,65 Prozent darstellt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 8,89 CNH ist höher als der letzte Schlusskurs, was eine Abweichung von -17,66 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte erhält die Guangdong Shenglu Telecommunication Tech-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,99 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -40,92 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 34,57 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Guangdong Shenglu Telecommunication Tech-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie haben in letzter Zeit zugenommen, was zu positiven Kommentaren in den sozialen Medien geführt hat. Dies wird als positiv bewertet, und die Aktie erhält aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und des positiven Stimmungsbarometers ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Guangdong Shenglu Telecommunication Tech-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite, technischen Analyse und Branchenvergleich eine "Schlecht"-Bewertung, während ihr Sentiment und Buzz ein "Gut"-Rating erhalten.