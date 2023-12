Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Aktie damit 26,19 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,16 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 18,5 Prozent, und Guangdong Shenglu Telecommunication Tech liegt aktuell 31,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten Experten die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Guangdong Shenglu Telecommunication Tech-Aktie ein Durchschnitt von 9,27 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,89 CNH, was einem Unterschied von -14,89 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,3 CNH) liegt mit einem Unterschied von -15,16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangdong Shenglu Telecommunication Tech festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst bekommt die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut".

Was die Dividende betrifft, weist Guangdong Shenglu Telecommunication Tech derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.