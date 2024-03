Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech hat in den letzten Monaten eine geringe Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Netz gezeigt, was zu einer schlechten Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech eine Rendite von -31,54 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite mit 19,14 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,72, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Shenglu Telecommunication Tech liegt bei 37,6, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt erhält die Aktie von Guangdong Shenglu Telecommunication Tech in den genannten Kategorien die Einstufung "Neutral".