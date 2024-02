Guangdong Shaoneng Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Guangdong Shaoneng war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Guangdong Shaoneng eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 3,27 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 4,33 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Guangdong Shaoneng um 0,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.