Guangdong Shaoneng Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Guangdong Shaoneng schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 2,12 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,12 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Guangdong Shaoneng beträgt 28,57, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 19,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Guangdong Shaoneng derzeit auf 4,52 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,56 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,88 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4,27 CNH, was die Aktie mit +6,79 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Guangdong Shaoneng bei -7,74 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,07 Prozent. Auch hier liegt Guangdong Shaoneng mit 7,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.