Guangdong Shaoneng Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Guangdong Shaoneng-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs aktuell in einem neutralen Trend befindet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,48 CNH, während der letzte Schlusskurs mit 4,54 CNH nur eine Abweichung von +1,34 Prozent aufweist. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,34 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (+4,61 Prozent), was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich jedoch, dass die Rendite der Guangdong Shaoneng-Aktie mit -12,67 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine mittlere Rendite von -1,11 Prozent aufweist, schneidet die Aktie mit einer Rendite von -11,57 Prozent unterdurchschnittlich ab. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guangdong Shaoneng mit 0 Prozent auch unter dem Branchendurchschnitt von 2,12 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion mit einem negativen Rating bewertet wird.

Die Stimmungsanalyse in Social Media zeigt hingegen eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Guangdong Shaoneng in den vergangenen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung und einem entsprechenden Rating von "Gut" führt.