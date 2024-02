Guangdong Shaoneng Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Guangdong Shaoneng als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 59,18 und der RSI25 bei 68,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild, da die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich optimistisch waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende ist zu beachten, dass die Dividendenrendite von Guangdong Shaoneng um 2,17 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Shaoneng mit einem Wert von 322,88 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung.