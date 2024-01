Guangdong Shaoneng Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der chinesische Energiekonzern Guangdong Shaoneng bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0%, was 2,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine vergleichsweise geringe Dividendenausschüttung hin, wodurch die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ein positiver Trend für die Aktie von Guangdong Shaoneng. In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung der Stimmungslage beobachtet werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Allerdings wurde gleichzeitig eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass über das Unternehmen weniger gesprochen wurde.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Guangdong Shaoneng-Aktie derzeit bei einem Kurs von 4,38 CNH gehandelt wird, während die 200-Tage-Linie bei 4,45 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,4 CNH, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Guangdong Shaoneng ebenfalls als "Neutral" ein. Der RSI7 für die letzten sieben Tage liegt bei 57,58 und der RSI25 für die letzten 25 Tage bei 55,79, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Guangdong Shaoneng aktuell sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, als auch in der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index als "Neutral" bewertet wird.