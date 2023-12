Guangdong Shaoneng Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Guangdong Shaoneng-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,46 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,32 CNH, was einem Unterschied von -3,14 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,37 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -1,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Shaoneng bei 322,88, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält Guangdong Shaoneng in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guangdong Shaoneng daher für diese Stufe ein "Neutral".