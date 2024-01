Guangdong Shaoneng Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Guangdong Shaoneng Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 61,76, was auf Neutralität hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite der Guangdong Shaoneng liegt derzeit bei 0%, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,12% liegt und daher als schlecht eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Aktie in den letzten Tagen größtenteils neutral. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für die Guangdong Shaoneng Aktie aufgehellt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein gutes Rating auf dieser Stufe.