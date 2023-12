Guangdong Rongtai Industry Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Guangdong Rongtai Industry-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 3,26 CNH, was die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, da der Aktienkurs selbst bei 4 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +22,7 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,62 CNH angenommen, was einer Differenz von -13,42 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 77,17, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,5, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt und in einem Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht" führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 88,84 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,15 Prozent, wobei Guangdong Rongtai Industry aktuell 88,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Guangdong Rongtai Industry. Die Stimmungsanalyse und die bestätigten Handelssignale führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.