Guangdong Rongtai Industry Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guangdong Rongtai Industry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 beträgt der Wert 61,87, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guangdong Rongtai Industry eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,69 Prozent erzielt, was 87,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden, daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Guangdong Rongtai Industry auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.