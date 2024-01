Guangdong Rongtai Industry Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Guangdong Rongtai Industry liegt bei 39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,47 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Guangdong Rongtai Industry-Aktie einen Durchschnitt von 3,38 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage auf. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 3,57 CNH, was einem Unterschied von +5,62 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,12 CNH, der letzte Schlusskurs jedoch darunter (-13,35 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Guangdong Rongtai Industry-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Guangdong Rongtai Industry bei 80,69 Prozent, was mehr als 88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,38 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Guangdong Rongtai Industry mit 88,07 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält die Guangdong Rongtai Industry daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.