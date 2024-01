Guangdong Provincial Expressway Development Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Guangdong Provincial Expressway Development hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 19,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um -0,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Guangdong Provincial Expressway Development eine Outperformance von +20,15 Prozent in dieser Branche aufweist. Im Industrie-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 1,58 Prozent, wobei Guangdong Provincial Expressway Development mit 18,14 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Guangdong Provincial Expressway Development gemessen. Aufgrund der positiven Veränderung im Stimmungsbild wird dem Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Guangdong Provincial Expressway Development liegt aktuell bei 26,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich und weist darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, insgesamt erhält es jedoch ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Guangdong Provincial Expressway Development beträgt derzeit 5,09 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,31 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,78 Prozentpunkten wird dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden zugeschrieben.