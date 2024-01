Guangdong Provincial Expressway Development Aktie: Hammer Entwicklung!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,42 liegt die Guangdong Provincial Expressway Development-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Verkehrsinfrastrukturbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,98 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,88 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 8,33 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über diesem Wert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guangdong Provincial Expressway Development-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,32 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Provincial Expressway Development-Aktie liegt bei 30, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,4, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.