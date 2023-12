Guangdong Pibao Pharmaceutical-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwei Wochen wurde Guangdong Taiantang Pharmaceutical von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Diese Schlussfolgerung wurde von unserer Redaktion gezogen, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet haben, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt betrachtet, halten wir die Anlegerstimmung auf dieser Ebene für "neutral". Folglich erhält die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "neutral" Einstufung.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Guangdong Taiantang Pharmaceutical hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "gut" Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Guangdong Taiantang Pharmaceutical. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Daher erhält Guangdong Taiantang Pharmaceutical eine "gut" Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Guangdong Taiantang Pharmaceutical liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "schlecht" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt im Vergleich weniger stark. Auf dieser Basis ist Guangdong Taiantang Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Bewertung in diesem Fall "neutral" ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "schlecht" Bewertung in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Taiantang Pharmaceutical liegt bei 7,03 und ist somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Guangdong Taiantang Pharmaceutical weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "neutral" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.