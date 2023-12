Guangdong Pibao Pharmaceutical Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Guangdong Taiantang Pharmaceutical in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Guangdong Taiantang Pharmaceutical bei -35,16 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,58 Prozent. Auch hier liegt das Unternehmen mit -34,59 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Taiantang Pharmaceutical beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet das Unternehmen, basierend auf den aktuellen Kursen, eine Rendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,48 % ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.