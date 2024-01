Guangdong Pibao Pharmaceutical Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Guangdong Taiantang Pharmaceutical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität rund um Guangdong Taiantang Pharmaceutical zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses genutzt werden, um den aktuellen Trend der Aktie zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Taiantang Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 2,63 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 2,69 CNH, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Taiantang Pharmaceutical eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.