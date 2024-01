Guangdong Pibao Pharmaceutical Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Guangdong Taiantang Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 43,59 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt 0,06 Prozent, wobei Guangdong Taiantang Pharmaceutical aktuell 45,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Taiantang Pharmaceutical liegt bei 42,59, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 für das Unternehmen beträgt 58 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Aktie ein Durchschnitt von 2,59 CNH für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,57 CNH, was einer Abweichung von -0,77 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Taiantang Pharmaceutical liegt bei 7, was verglichen mit dem Branchendurchschnitt als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Aktie von Guangdong Taiantang Pharmaceutical in verschiedenen Bereichen als neutral bewertet wird.