Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 7,05 CNH lag. Der letzte Schlusskurs fiel jedoch auf 6,43 CNH, was einem Unterschied von -8,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,44 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs (-0,16 Prozent) liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte die Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,99 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -7,25 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,23 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie 14,23 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie gesprochen, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. Aktuell sind vor allem positive Themen dominant, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 1,94) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.