Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,24 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,43 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -11,19 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 6,54 CNH, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in sozialen Medien, dass diese überwiegend positiv gegenüber Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech eingestellt sind. In den letzten zehn Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 59,7 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,9 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,42 Prozent erzielt, was 17,1 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung und eine weitere "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index. Im Branchenvergleich wird das Unternehmen ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.