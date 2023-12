Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Be Semiconduct":

Bei Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech hat sich in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes abgezeichnet. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt wurde. Daher wird das Kriterium "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussionen wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech daher in diesem Bereich ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,09 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,12 CNH lag. Dies entspricht einem Unterschied von -13,68 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,43 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech beträgt 945, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.