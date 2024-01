Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech liegt bei 15,49, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einem RSI von 48 wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,99 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,64 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,63 Prozent für Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit 13,63 Prozent über dem Durchschnitt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech liegt bei einem Wert von 945, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.