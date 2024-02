Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger bezüglich Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. In diesen Diskussionen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech mit 945,95 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Chemikalien-Branche. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 75,47 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 70,95 eine überkaufte Situation an. Somit erhält Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech in diesem Punkt eine negative Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite von Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech mit -42,5 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Chemikalien-Branche in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie mit -22,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.