Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech beträgt das aktuelle KGV 945. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech bei 5,12 CNH liegt, was einer Entfernung von -23,35 Prozent vom GD200 (6,68 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,8 CNH, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -11,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,95 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -24,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,02 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.