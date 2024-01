Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100, wobei ein Wert von 70 oder höher auf eine überkaufte Aktie hinweist und ein Wert von 30 oder niedriger auf eine überverkaufte Aktie. Der RSI von Guangdong No 2 Hydropower Engineering beträgt 26,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 53,77, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong No 2 Hydropower Engineering einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Guangdong No 2 Hydropower Engineering wurde eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Guangdong No 2 Hydropower Engineering bei 5,03 CNH und ist damit -1,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -16,17 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.