Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Guangdong No 2 Hydropower Engineering hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um -28,09 Prozent verringert. Dies liegt mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Bauwesen-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,06 Prozent erzielt, wobei Guangdong No 2 Hydropower Engineering mit einer Rendite von 29,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,02 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,44 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält Guangdong No 2 Hydropower Engineering eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,11 CNH, was einer Abweichung von -3,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält Guangdong No 2 Hydropower Engineering basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Guangdong No 2 Hydropower Engineering liegt bei 2,85 Prozent, was 1,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über die Aktie gegeben. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, und die Aktie erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.