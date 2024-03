Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Guangdong Construction Engineering liegt bei 9,85, was im Vergleich zur Branche "Bauwesen" auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie aktuell bei 5,44 CNH, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,27 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -21,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 4,34 CNH und einer Differenz von -1,61 Prozent auf einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Guangdong Construction Engineering wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien sowie den positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Für Anleger, die in die Aktie von Guangdong Construction Engineering investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 3,26 %, was einen Mehrertrag von 1,68 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.