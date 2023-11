Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für die Guangdong No 2 Hydropower Engineering liegt bei 95,65, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 75,25, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum aktuellen Kurs. Die Dividendenrendite der Guangdong No 2 Hydropower Engineering liegt derzeit bei 2,85 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Guangdong No 2 Hydropower Engineering mit 5,05 CNH derzeit -5,43 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -19,46 %, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Im Branchenvergleich hat die Guangdong No 2 Hydropower Engineering in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,91 % erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 0,24 % gestiegen, was einer Underperformance von -27,15 % entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 0,91 %, wobei die Guangdong No 2 Hydropower Engineering 27,82 % unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.