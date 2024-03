Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "IGO":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Guangdong Construction Engineering in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Guangdong Construction Engineering deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Construction Engineering 9. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Guangdong Construction Engineering derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 1,67 Prozentpunkte (3,26 % gegenüber 1,59 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Guangdong Construction Engineering sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich liegt. Der 7-Tage-RSI beträgt 43,18 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 50,67 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält sie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Guangdong Construction Engineering in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhält, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.