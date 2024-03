Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Guangdong Construction Engineering-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,51 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit 4,19 CNH deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -23,96 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,41 CNH, was eine ähnliche Höhe zum letzten Schlusskurs (-4,99 Prozent) bedeutet. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Guangdong Construction Engineering-Aktie aktuell bei 3,26 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet dies einen Mehrertrag von 1,64 Prozentpunkten. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens fällt somit höher aus, was zu einer Bewertung "Gut" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Construction Engineering bei 9,85, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Guangdong Construction Engineering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,59 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,29 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,3 Prozent im Branchenvergleich. Zudem liegt die Aktie 26,3 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.