Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die Guangdong No 2 Hydropower Engineering einen RSI-Wert von 46,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass der Titel auch hier als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong No 2 Hydropower Engineering zu beobachten, was zu einer positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Guangdong No 2 Hydropower Engineering hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Guangdong No 2 Hydropower Engineering mit einer Dividendenrendite von 2,85 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.