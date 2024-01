Guangdong No 2 Hydropower Engineering Aktie: Finger Weg!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Guangdong No 2 Hydropower Engineering wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong No 2 Hydropower Engineering beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen als neutral bewertet wird. Die fundamentale Bewertung des Unternehmens ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Guangdong No 2 Hydropower Engineering sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung eine "Schlecht"-Bewertung.