Guangdong Mingzhu Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Guangdong Mingzhu diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret wurden 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammengefasst ergab sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Guangdong Mingzhu derzeit bei 4,65 CNH, was +0,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet lieferte die längerfristige Betrachtung der Kommunikation interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität änderte sich stark aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Guangdong Mingzhu ergibt sich ein RSI7 von 47,06 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Guangdong Mingzhu somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.