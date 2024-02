Guangdong Mingzhu Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Auf- und Abwärtsbewegung des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Guangdong Mingzhu wird nun der RSI für die letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangdong Mingzhu werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Guangdong Mingzhu in diesem Punkt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Guangdong Mingzhu diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Guangdong Mingzhu im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,22 Prozent erzielt, was 4,52 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie sogar 5,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.