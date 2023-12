Guangdong Mingzhu Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von Guangdong Mingzhu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,33 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -0,96 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +17,29 Prozent für Guangdong Mingzhu bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Guangdong Mingzhu um 16,93 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Guangdong Mingzhu mittlerweile auf 4,71 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,61 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 4,59 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +0,44 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Mingzhu-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50,77, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Guangdong Mingzhu.

In Bezug auf Sentiment und Buzz liefert die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation ebenfalls wichtige Einblicke. Die Diskussionsintensität für Guangdong Mingzhu ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.