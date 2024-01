Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für die Aktie von Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Auch in Bezug auf die fundamentale Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 113,88, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance in den letzten 12 Monaten zeigt sich, dass Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower eine Underperformance von -4,38 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung von 0,22 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" aufweist. Auch im Sektorvergleich des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Rendite der Aktie mit 4,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower.